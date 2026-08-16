В результате российской атаки на АрселорМиттал Кривой Рог в Днепропетровской области 16 августа погибли два человека, еще 13 сотрудников предприятия и подрядных организаций получили ранения.

Об этом сообщили в ПАО АрселорМиттал Кривой Рог.

АрселорМиттал Кривой Рог частично остановил производство: что известно

В компании сообщили, что ночью 16 августа предприятие АрселорМиттал Кривой Рог подверглось российскому ракетному удару.

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В результате атаки были повреждены основные производственные объекты энергетического и доменного производства. Из-за разрушений часть производственных процессов завода пришлось остановить.

Сейчас специалисты оценивают масштабы ущерба, а также возможности и сроки возобновления работы.

После удара на предприятии запустили план ликвидации чрезвычайных ситуаций. На месте работают пожарные, спасатели, медики и сотрудники департамента охраны труда.

Сначала компания сообщала об одном погибшем. Позже, по состоянию на 10:16 16 августа, во время поисковых работ нашли тело еще одного человека. Таким образом, число погибших возросло до двух.

Еще 13 сотрудников предприятия и подрядных организаций получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

В АрселорМиттал Кривой Рог подчеркнули, что предприятие является гражданским объектом горно-металлургической промышленности.

В компании также напомнили, что в 2022 году завод уже подвергался разрушительному ракетному удару. Тогда был разрушен сортопрокатный цех и погиб работник предприятия.

Напомним, что в ночь против 16 августа российские войска совершили комбинированную атаку на Кривой Рог с применением баллистических ракет и дронов.

Кроме промышленных объектов, в Кривом Роге повреждены 13 многоквартирных домов, медицинский центр, лицей и магазины.

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