Унаслідок російської атаки на АрселорМіттал Кривий Ріг у Дніпропетровській області 16 серпня загинули двоє людей, ще 13 працівників підприємства та підрядних організацій дістали поранення.

Про це повідомили в ПАТ АрселорМіттал Кривий Ріг.

АрселорМіттал Кривий Ріг частково зупинив виробництво: що відомо

У компанії повідомили, що вночі 16 серпня підприємство АрселорМіттал Кривий Ріг зазнало російського ракетного удару.

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Унаслідок атаки були пошкоджені основні виробничі об’єкти енергетичного та доменного виробництва. Через руйнування частину виробничих процесів заводу довелося зупинити.

Наразі фахівці оцінюють масштаби завданої підприємству шкоди, а також можливості та строки відновлення роботи.

Після удару на підприємстві ввели в дію план ліквідації надзвичайних ситуацій. На місці працюють пожежники, рятувальники, медики та співробітники департаменту охорони праці.

Спочатку компанія повідомляла про одного загиблого. Згодом, станом на 10:16 16 серпня, під час пошукових робіт знайшли тіло ще однієї людини. Таким чином кількість загиблих зросла до двох.

Ще 13 співробітників підприємства та підрядних організацій зазнали поранень. Їм надають необхідну медичну допомогу.

В АрселорМіттал Кривий Ріг наголосили, що підприємство є цивільним об’єктом гірничо-металургійної промисловості.

У компанії також нагадали, що у 2022 році завод уже зазнавав руйнівного ракетного удару. Тоді було зруйновано сортопрокатний цех та загинув працівник підприємства.

Нагадаємо, що вночі проти 16 серпня російські війська здійснили комбіновану атаку на Кривий Ріг із застосуванням балістичних ракет та безпілотників.

Крім промислових об’єктів, у Кривому Розі пошкоджені 13 багатоквартирних будинків, медичний центр, ліцей та магазини.

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