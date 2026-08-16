В ночь на 16 августа Московскую область массированно атаковали беспилотники. В результате налета в городе Подольск произошел масштабный пожар на территории крупнейшего складского центра российского маркетплейса Wildberries.

Об этом сообщают Министерство обороны Украины, мэр Москвы Сергей Собянин, компания Wildberries и Telegram-канал Astra.

В Подмосковье загорелся склад Wildberries

По предварительной информации, эпицентром пожара стал логистический комплекс компании, расположенный в селе Коледино.

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Площадь этого объекта составляет более 200 тыс. кв. м, что делает его ключевым и самым большим хабом сети.

Всего Украина вывела из строя семь из 10 крупнейших логистических центров Wildberries, сообщает Министерство обороны.

– Российская логистика остро ощущает последствия войны, которую РФ принесла в Украину, – говорится в сообщении.

Кроме пожара в Коледино, зафиксировано попадание и пожар еще на одном объекте гражданской инфраструктуры.

В частности, в Домодедово горит сортировочно-логистический комплекс Северное Домодедово.

Утром мэр российской столицы заявил, что в направлении Московской области двигалось около 600 беспилотников.

По его утверждениям, российские силы противовоздушной обороны якобы смогли сбить 201 дрон в регионе.

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