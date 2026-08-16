В российском Коледино горит самый большой склад Wildberries
- В ночь на 16 августа Московская область подверглась массированной атаке БпЛА, в результате чего вспыхнул масштабный пожар на крупнейшем складе Wildberries площадью более 200 тыс. кв. м в селе Коледино возле Подольска.
- Кроме этого, возгорание зафиксировали на сортировочно-логистическом комплексе Северное Домодедово.
В ночь на 16 августа Московскую область массированно атаковали беспилотники. В результате налета в городе Подольск произошел масштабный пожар на территории крупнейшего складского центра российского маркетплейса Wildberries.
Об этом сообщают Министерство обороны Украины, мэр Москвы Сергей Собянин, компания Wildberries и Telegram-канал Astra.
В Подмосковье загорелся склад Wildberries
По предварительной информации, эпицентром пожара стал логистический комплекс компании, расположенный в селе Коледино.
Площадь этого объекта составляет более 200 тыс. кв. м, что делает его ключевым и самым большим хабом сети.
Всего Украина вывела из строя семь из 10 крупнейших логистических центров Wildberries, сообщает Министерство обороны.
– Российская логистика остро ощущает последствия войны, которую РФ принесла в Украину, – говорится в сообщении.
Кроме пожара в Коледино, зафиксировано попадание и пожар еще на одном объекте гражданской инфраструктуры.
В частности, в Домодедово горит сортировочно-логистический комплекс Северное Домодедово.
Утром мэр российской столицы заявил, что в направлении Московской области двигалось около 600 беспилотников.
По его утверждениям, российские силы противовоздушной обороны якобы смогли сбить 201 дрон в регионе.