Увечері 16 серпня та вночі російські війська здійснили масовану атаку на Суми і область. Внаслідок ворожих ударів загинули двоє людей, ще троє дістали травми.

Як повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров, Суми зазнали масованої атаки російських ударних БпЛА.

Атака на Суми

Зафіксовано влучання в житловий сектор та об’єкти цивільної інфраструктури. На місцях спалахнули масштабні пожежі.

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Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко уточнив, що російські дрони типу Герань атакували об’єкт міської цивільної інфраструктури у Зарічному районі Сум. Внаслідок удару виникла пожежа.

Одночасно реактивні БпЛА противника завдали удару по приватному житловому сектору. Значна кількість будинків пошкоджена.

За даними Національної поліції, внаслідок атаки безпілотників у Сумській громаді загинули 75-річний чоловік та 72-річна жінка. Ще 52-річна жінка дістала поранення.

Крім того, у Середино-Будській громаді внаслідок удару російського дрона травмувалися чоловік і жінка.

Загалом через російські обстріли на Сумщині пошкоджено щонайменше п’ять приватних будинків, чотири господарські споруди, близько 30 гаражів, складські та логістичні приміщення, зерносховища. Також пошкоджено два вантажні автомобілі, мікроавтобус та інший транспорт.

У поліції зазначили, що протягом минулої доби російські війська атакували область ракетами, керованими авіабомбами, ударними та FPV-дронами, а також обстрілювали населені пункти з артилерії.

11 серпня Росія атакувала Суми керованими авіабомбами. Влучання зафіксували у Зарічному та Ковпаківському районах міста. Поблизу одного з місць удару загинув цивільний.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 636-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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