В Сумах российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по учебно-воспитательному комплексу, в котором проводились воспитательные занятия с детьми в летний период.

Об этом сообщают руководитель Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и глава ОВА Олег Григоров.

В Сумах войска РФ попали в учебное заведение 2 июля

По информации ОВА, РФ атаковала КАБом в Сумах учебно-воспитательный комплекс, расположенный в жилом секторе.

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К счастью, дети раньше покинули учебное заведение, потому они не ранены.

Однако в момент атаки там находились работники. Предварительно, пострадали две воспитательницы заведения. Они находятся в состоянии средней тяжести.

В здании учебно-воспитательного комплекса фиксируются значительные повреждения, повреждена детская площадка и дома рядом.

Предварительно, изувечены три частных дома и два автомобиля.

Еще двумя управляемыми авиабомбами РФ нанесла удар по объектам инфраструктуры.

Фото: Сумская ОВА

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