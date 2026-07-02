Атака на Сумы: две воспитательницы ранены, дети успели покинуть учебное заведение
В Сумах российские войска нанесли удар управляемыми авиационными бомбами по учебно-воспитательному комплексу, в котором проводились воспитательные занятия с детьми в летний период.
Об этом сообщают руководитель Сумской ГВА Сергей Кривошеенко и глава ОВА Олег Григоров.
В Сумах войска РФ попали в учебное заведение 2 июля
По информации ОВА, РФ атаковала КАБом в Сумах учебно-воспитательный комплекс, расположенный в жилом секторе.
К счастью, дети раньше покинули учебное заведение, потому они не ранены.
Однако в момент атаки там находились работники. Предварительно, пострадали две воспитательницы заведения. Они находятся в состоянии средней тяжести.
В здании учебно-воспитательного комплекса фиксируются значительные повреждения, повреждена детская площадка и дома рядом.
Предварительно, изувечены три частных дома и два автомобиля.
Еще двумя управляемыми авиабомбами РФ нанесла удар по объектам инфраструктуры.
Фото: Сумская ОВА