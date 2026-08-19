Утром 19 августа РФ атаковала дроном маршрутку в Херсоне. Беспилотник поразил автобус, который двигался по улице в Корабельном районе города.

Атака дрона на Херсон привела к гибели четырех мирных жителей, еще пятеро людей получили ранения.

Об этом сообщили глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, Херсонская областная прокуратура и Национальная полиция.

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Как произошла атака дрона на маршрутку в Херсоне

По данным Александра Прокудина, российские оккупанты атаковали маршрутный автобус около 08:50.

В этот момент маршрутка двигалась по одной из улиц Корабельного района города.

– В результате этого террористического удара погибли четыре человека. В настоящее время их личности устанавливают соответствующие службы. Мои искренние соболезнования родным и близким погибших, – заявил Прокудин.

Позже в Нацполиции уточнили, что также известно о пяти раненых: четырех женщинах и одном мужчине – 58-летнем водителе автобуса. Все пострадавшие получили взрывные травмы. Им оказывается медицинская помощь.

Между тем Херсонская областная прокуратура сообщила о начале досудебного расследования по факту российского удара по гражданскому транспорту.

Дело возбуждено по подозрению в нарушении законов и обычаев войны, повлекшем гибель людей (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

По предварительным данным следствия, все четверо погибших были гражданскими пассажирами маршрутного автобуса.

– Прокуроры совместно со следователями продолжают фиксировать последствия обстрелов и документировать военные преступления, совершенные вооруженными формированиями государства-агрессора, – говорится в сообщении.

Напомним, 6 августа в результате атаки на автобус в Камышанах Херсонской области ранения получили шесть человек.

Фото: Александр Прокудин

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