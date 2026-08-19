В Уфе дроны атаковали НПЗ, произошел пожар: что известно
- 19 августа на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе начался пожар.
- Это произошло в результате атаки дронов на НПЗ.
- Известно, что всего туда было запущено шесть беспилотников.
В России на нефтеперерабатывающем заводе в Уфе начался пожар после атаки беспилотников.
Атака на НПЗ в Уфе: что известно
Об этом сообщил губернатор республики Башкортостан Радий Хабиров. Он заявил, что всего по НПЗ запустили шесть беспилотников, четверо из них якобы сбиты. Один упал в промзоне.
– Еще один БпЛА попал в жилой дом в микрорайоне Затон. Повреждены остекления на верхних этажах, а также обломки упали на припаркованные машины. По предварительной информации, пострадал один человек, — заявил Хабиров.
В то же время Telegram-паблик ASTRA со ссылкой на слова главы Башкортостана сообщил, что в Уфе горит установка на НПЗ после атаки БпЛА.
Установка на неназванном НПЗ находилась в ремонте, она будет восстановлена в течение нескольких дней, заявил Радий Хабиров.
Напомним, что в ночь на 1 августа Служба безопасности Украины нанесла удар по трем НПЗ компании Башнефть в Уфе на расстоянии 1,6 тыс. км от границы.
Кроме того, украинские дроны поразили четыре российские радиолокационные станции в Краснодарском крае, обезвредив три РЛС Подлет-К1 и одну Каста-2Е2.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 638-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.