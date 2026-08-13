Готовятся к худшему сценарию: НПЗ в Орске остановили на полгода
- Орский НПЗ полностью остановил работу после пожара, произошедшего в результате атаки беспилотников
- По словам губернатора Оренбургской области Евгения Солнцева, повреждена важная инфраструктура завода, а ремонт из-за санкционных ограничений может длиться до шести месяцев.
- Остановка предприятия уже усложнила поставки горючего в регионе, где на АЗС в первую очередь обслуживают специальный транспорт.
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью прекратил работу после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. Восстановление поврежденного оборудования может занять до шести месяцев.
НПЗ в Орске остановили на полгода
Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, предприятие сейчас полностью остановлено, а власти готовятся к худшему сценарию.
— Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию, — заявил он 13 августа.
Губернатор отметил, что в результате атаки были повреждены важные объекты инфраструктуры завода. Быстро восстановить их работу невозможно, а из-за санкционных ограничений ремонт оборудования может занять до полугода.
Стоит заметить, что ОАО Орскнефтеоргсинтез является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий России и входит в состав компании Forteinvest.
Проектная мощность завода составляет 5,76 млн тонн нефти в год, или около 115,2 тысяч баррелей в сутки.
В 2024 году предприятие переработало 4,2 млн тонн сырой нефти. По итогам года завод произвел около 1,8 млн тонн дизельного горючего, 600 тыс. тонн бензина, 500 тыс. тонн битума и 200 тыс. тонн мазута.
Остановка предприятия уже усложнила поставки горючего в Оренбургской области. На автозаправочных станциях в первую очередь обслуживают специальный транспорт, а местных водителей призывают отнестись к ситуации с пониманием.
Напомним, что утром 11 августа беспилотники атаковали Оренбургскую область. После ударов на одном из промышленных объектов региона возник пожар.
По данным ASTRA, Орский НПЗ уже подвергался атакам в октябре и ноябре 2025 года, а также в апреле 2026-го.