Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России полностью прекратил работу после пожара, возникшего в результате атаки беспилотников. Восстановление поврежденного оборудования может занять до шести месяцев.

НПЗ в Орске остановили на полгода

Как сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев, предприятие сейчас полностью остановлено, а власти готовятся к худшему сценарию.

— Завод полностью остановлен. Готовимся к худшему сценарию, — заявил он 13 августа.

Губернатор отметил, что в результате атаки были повреждены важные объекты инфраструктуры завода. Быстро восстановить их работу невозможно, а из-за санкционных ограничений ремонт оборудования может занять до полугода.

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Стоит заметить, что ОАО Орскнефтеоргсинтез является одним из крупных нефтеперерабатывающих предприятий России и входит в состав компании Forteinvest.

Проектная мощность завода составляет 5,76 млн тонн нефти в год, или около 115,2 тысяч баррелей в сутки.

В 2024 году предприятие переработало 4,2 млн тонн сырой нефти. По итогам года завод произвел около 1,8 млн тонн дизельного горючего, 600 тыс. тонн бензина, 500 тыс. тонн битума и 200 тыс. тонн мазута.

Остановка предприятия уже усложнила поставки горючего в Оренбургской области. На автозаправочных станциях в первую очередь обслуживают специальный транспорт, а местных водителей призывают отнестись к ситуации с пониманием.

Напомним, что утром 11 августа беспилотники атаковали Оренбургскую область. После ударов на одном из промышленных объектов региона возник пожар.

По данным ASTRA, Орский НПЗ уже подвергался атакам в октябре и ноябре 2025 года, а также в апреле 2026-го.

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