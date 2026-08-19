У Росії на нафтопереробному заводі в Уфі розпочалася пожежа після атаки безпілотників.

Про це повідомив губернатор республіки Башкортостан Радій Хабіров.

Атака на НПЗ в Уфі: що відомо

Він заявив, що всього на НПЗ запустили шість безпілотників, чотири з них нібито збили. Один упав у промзоні.

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– Ще один БпЛА влучив у житловий будинок у мікрорайоні Затон. Пошкоджено скління на верхніх поверхах, а також уламки впали на припарковані машини. За попередньою інформацією, постраждала одна людина, — заявив Хабіров.

Водночас Telegram-паблік ASTRA, посилаючись на слова голови Башкортостану, повідомив, що в Уфі горить установка на НПЗ після атаки БпЛА.

Установка на неназваному НПЗ перебувала у ремонті, її роботу відновлять протягом кількох днів, заявив Радій Хабіров.

Наразі Генштаб ЗСУ не повідомляв про ураження НПЗ в Уфі.

Нагадаємо, у ніч на 1 серпня Служба безпеки України завдала вдалого удару по трьох НПЗ компанії Башнефть в Уфі на відстані 1,6 тис. км від кордону.

Крім того, українські дрони уразили чотири російські радіолокаційні станції у Краснодарському краї, знешкодивши три РЛС Подльот-К1 та одну Каста-2Е2.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 638-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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