Російські війська вранці 20 серпня атакували безпілотниками Слов’янськ Донецької області. Один із дронів влучив у магазин у житловому мікрорайоні міста, троє людей дістали поранення.

На оприлюдненому очільником Донецької ОВА Вадимом Філашкіним фото видно, що йдеться про магазин мережі Аврора.

Удар по магазину Аврора у Слов’янську: що відомо

За даними Донецької ОВА, близько 08:20 російський безпілотник влучив у магазин у житловому мікрорайоні Слов’янська. Після удару в будівлі спалахнула пожежа.

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На місці працюють усі відповідальні служби. Інформації про стан трьох поранених наразі немає.

– Росіяни знову б’ють по містах серед білого дня – по магазинах, підприємствах, житлових кварталах. Залишатися на Донеччині небезпечно! Бережіть себе та евакуюйтеся до більш безпечних регіонів! – наголосив Філашкін.

Нагадаємо, російські війська у четвер, 20 серпня, атакували Краматорськ Донецької області авіабомбами. У місті зафіксували дев’ять ударів, унаслідок яких постраждали цивільні та пошкоджено житлові будинки.

Фото: Вадим Філашкін

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