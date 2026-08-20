Російські війська у четвер, 20 серпня, атакували Краматорськ Донецької області авіабомбами. У місті зафіксували дев’ять ударів, унаслідок яких постраждали цивільні та пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Вибухи у Краматорську 20 серпня: які наслідки

– Ворог завдав по місту 9 ударів, попередньо авіабомбами ФАБ-250 з модулями УМПК. Станом на 15:30 відомо про десятьох поранених цивільних, – зазначив очільник ОВА.

За його словами, внаслідок вибухів у Краматорську сьогодні пошкоджено 22 багатоквартирні будинки. Постраждали торговельні об’єкти, бібліотека та критична інфраструктура.

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На одному з об’єктів рятувальники гасять пожежу. Комунальні служби прибирають уламки та працюють над ліквідацією наслідків російської атаки.

Наразі фахівці уточнюють остаточні наслідки обстрілу та частину місць влучань.

Нагадаємо, 4 серпня російські війська скинули на Краматорськ авіабомби ФАБ-250 з універсальними модулями планерування і корекції.

Одна з бомб влучила у житловий будинок у центрі міста. Унаслідок цієї атаки постраждали 22 людини.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Донецька ОВА

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