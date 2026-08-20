Во время массированного обстрела 20 августа удалось сбить 93% крылатых ракет, также есть значительный процент сбития дронов, сообщил президент Владимир Зеленский.

Зеленский о массированной атаке РФ на Украину 20 августа

В Telegram президент Владимир Зеленский заявил, что российский удар 20 августа был одним из самых циничных, просчитанных и масштабных.

По его словам, были ракеты разных типов и 168 дронов.

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– Наши воины сегодня сбили все российские Калибры. В целом процент сбития крылатых ракет – 93%, а также значительный процент сбития дронов. Самая большая угроза – баллистика. И это то, что полностью зависит от поставок ракет для Patriot для Украины, а значит зависит от партнеров нашего государства, — сообщил глава нашего государства.

Он подчеркнул, что “нельзя просто тихо, безразлично и бездейственно смотреть, как россияне разрушают жизнь баллистикой”.

– Украинские воины могут действовать мастерски, когда смелость и профессиональность наших людей поддержаны соответствующей помощью наших партнеров. Спасибо всем, кто с Украиной! – добавил он.

В то же время Зеленский выразил соболезнования всем потерявшим родных и близких.

— Важно, чтобы людям, которые были ранены, предоставлялась вся необходимая помощь. И важно, чтобы партнеры Украины не молчали об этом и других подобных ударах и действительно помогали в защите наших людей, защите жизни в Украине, — отметил глава нашего государства.

Напомним, что Россия в ночь на 20 августа запустила по Украине ракеты Оникс, Циркон, Искандер-М и С-400. Также на Украину летели дроны и крылатые ракеты, в частности, Калибры. Основным направлением удара была Киевщина.

Ликвидация последствий российского удара по столице и городам Киевщины продолжается до сих пор. Более 600 спасателей ГСЧС Украины и полицейских привлечены к работам в Киеве, Броварах и Борисполе.

Всего в Киеве и области повреждены 30 жилых домов, обычная школа, детская больница и детский сад. К сожалению, на сегодня в Киеве известно о 15 погибших людях.

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