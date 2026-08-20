В Киеве в результате российской атаки повреждена детская больница: что известно
- РФ ударила по территории детской больницы в Соломенском районе Киева.
- В Департаменте здравоохранения КГГА рассказали о последствиях.
В Киеве РФ попала по территории больницы, удар пришелся на хозяйственное здание и парковку.
Атака на Киев: РФ ударила по территории больницы
В результате российской атаки на Киев в ночь на 20 августа повреждено помещение детской больницы в Соломенском районе, сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.
Среди пациентов и медицинского персонала пострадавших нет.
На всех этажах здания стационара и отделениях выбиты окна. В некоторых палатах и кабинетах повреждены двери.
Наибольшие повреждения получили технические помещения больницы. Один из них полностью разрушен.
Специалисты оценивают масштабы разрушений и последствия вражеской атаки.
Напомним, что в ночь на 20 августа Киев был под атакой РФ, в результате чего были значительно повреждены или разрушены около 20 жилых домов, а также школа, детская больница и детсад.
Число погибших в результате атаки врага на столицу возросло до 13.
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