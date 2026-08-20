В Киеве РФ попала по территории больницы, удар пришелся на хозяйственное здание и парковку.

Атака на Киев: РФ ударила по территории больницы

В результате российской атаки на Киев в ночь на 20 августа повреждено помещение детской больницы в Соломенском районе, сообщили в Департаменте здравоохранения КГГА.

Среди пациентов и медицинского персонала пострадавших нет.

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На всех этажах здания стационара и отделениях выбиты окна. В некоторых палатах и ​​кабинетах повреждены двери.

Наибольшие повреждения получили технические помещения больницы. Один из них полностью разрушен.

Специалисты оценивают масштабы разрушений и последствия вражеской атаки.

Напомним, что в ночь на 20 августа Киев был под атакой РФ, в результате чего были значительно повреждены или разрушены около 20 жилых домов, а также школа, детская больница и детсад.

Число погибших в результате атаки врага на столицу возросло до 13.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 639-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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