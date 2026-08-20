В Киеве 40 тыс. домов без света после атаки РФ: какая ситуация в областях
- Массированная атака РФ вновь ударила по работе украинской энергосистемы.
- В Киеве энергетикам уже удалось частично восстановить электроснабжение, однако работы продолжаются.
- Во время воздушной тревоги произошла критическая ситуация с линией, от которой зависит ЗАЭС.
В результате массированной атаки России ночью и утром 20 августа часть потребителей в Киеве и шести областях осталась без электроэнергии. В столице света пока нет примерно в 40 тыс. домов.
О ситуации в энергосистеме сообщили Министерство энергетики и ДТЭК.
Где нет света после атаки РФ 20 августа
По данным Минэнерго, в результате боевых действий и российских ударов по энергетическим объектам частично обесточены потребители в:
- Киеве;
- Киевской области;
- Донецкой области;
- Одесской области;
- Запорожской области;
- Днепропетровской области;
- Харьковской области.
Отмечается, что аварийно-восстановительные работы уже начаты там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение обесточенных потребителей.
В Киеве после ночной атаки РФ без света остается часть города. По информации ДТЭК, электроснабжение удалось восстановить для 50 тыс. семей по резервным схемам.
В то же время еще около 40 тыс. домов в столице остаются без электроэнергии.
К ремонту поврежденного оборудования энергетики смогут приступить после того, как получат разрешение от военных и спасателей.
ЗАЭС перешла на дизель-генераторы
Также во время воздушной тревоги обесточилась высоковольтная линия, обеспечивающая питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.
В результате ЗАЭС была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторов. По данным Минэнерго, это произошло уже в 15-й раз с начала 2026 года.
Специалисты должны осмотреть высоковольтную линию и установить вероятное место повреждения, однако сделать это смогут только после того, как позволит ситуация с безопасностью.
Будут ли отключения света 20 августа
Несмотря на последствия массированной российской атаки, введение ограничений на потребление электроэнергии 20 августа пока не прогнозируется, сообщили в Минэнерго.
В то же время украинцев призвали следить за сообщениями своих операторов систем распределения, поскольку ситуация может меняться в зависимости от хода восстановительных работ.
Также в Минэнерго рекомендуют по возможности перенести активное использование электроэнергии на период с 10:00 до 16:00.
Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 20 августа во время массированной атаки РФ на столицу.
По последним данным, в результате массированной российской атаки на Киев погибли 13 человек, еще 33 пострадали.