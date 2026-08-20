В результате массированной атаки России ночью и утром 20 августа часть потребителей в Киеве и шести областях осталась без электроэнергии. В столице света пока нет примерно в 40 тыс. домов.

О ситуации в энергосистеме сообщили Министерство энергетики и ДТЭК.

Где нет света после атаки РФ 20 августа

По данным Минэнерго, в результате боевых действий и российских ударов по энергетическим объектам частично обесточены потребители в:

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Киеве;

Киевской области;

Донецкой области;

Одесской области;

Запорожской области;

Днепропетровской области;

Харьковской области.

Отмечается, что аварийно-восстановительные работы уже начаты там, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики стараются как можно быстрее восстановить электроснабжение обесточенных потребителей.

В Киеве после ночной атаки РФ без света остается часть города. По информации ДТЭК, электроснабжение удалось восстановить для 50 тыс. семей по резервным схемам.

В то же время еще около 40 тыс. домов в столице остаются без электроэнергии.

К ремонту поврежденного оборудования энергетики смогут приступить после того, как получат разрешение от военных и спасателей.

ЗАЭС перешла на дизель-генераторы

Также во время воздушной тревоги обесточилась высоковольтная линия, обеспечивающая питание временно оккупированной Запорожской атомной электростанции.

В результате ЗАЭС была вынуждена перейти на питание от дизель-генераторов. По данным Минэнерго, это произошло уже в 15-й раз с начала 2026 года.

Специалисты должны осмотреть высоковольтную линию и установить вероятное место повреждения, однако сделать это смогут только после того, как позволит ситуация с безопасностью.

Будут ли отключения света 20 августа

Несмотря на последствия массированной российской атаки, введение ограничений на потребление электроэнергии 20 августа пока не прогнозируется, сообщили в Минэнерго.

В то же время украинцев призвали следить за сообщениями своих операторов систем распределения, поскольку ситуация может меняться в зависимости от хода восстановительных работ.

Также в Минэнерго рекомендуют по возможности перенести активное использование электроэнергии на период с 10:00 до 16:00.

Напомним, взрывы в Киеве прогремели в ночь на 20 августа во время массированной атаки РФ на столицу.

По последним данным, в результате массированной российской атаки на Киев погибли 13 человек, еще 33 пострадали.

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