У Києві РФ поцілила по території лікарні, удар припав на господарську будівлю та парковку.

Атака на Київ: РФ вдарила по території лікарні

В результаті російської атаки на Київ у ніч на 20 серпня пошкоджено приміщення дитячої лікарні в Солом’янському районі, повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.

Серед пацієнтів і медичного персоналу постраждалих немає.

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На всіх поверхах будівлі стаціонару та у відділеннях вибиті вікна. У деяких палатах і кабінетах пошкоджені двері.

Найбільших пошкоджень зазнали технічні приміщення лікарні. Одне з них повністю зруйноване.

Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань і наслідки ворожої атаки.

Нагадаємо, що у ніч на 20 серпня Київ був під атакою РФ, внаслідок чого значно пошкоджені або, ймовірно, зруйновано близько 20 житлових будинків, а також школу, дитячу лікарню та дитсадок.

Кількість загиблих внаслідок атаки ворога на столицю зросла до 13.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 639-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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