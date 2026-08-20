У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено дитячу лікарню: що відомо
- РФ вдарила по території дитячої лікарні у Солом'янському районі Києва.
- У Департаменті охорони здоров’я КМДА розповіли про наслідки.
У Києві РФ поцілила по території лікарні, удар припав на господарську будівлю та парковку.
Атака на Київ: РФ вдарила по території лікарні
В результаті російської атаки на Київ у ніч на 20 серпня пошкоджено приміщення дитячої лікарні в Солом’янському районі, повідомили у Департаменті охорони здоров’я КМДА.
Серед пацієнтів і медичного персоналу постраждалих немає.
На всіх поверхах будівлі стаціонару та у відділеннях вибиті вікна. У деяких палатах і кабінетах пошкоджені двері.
Найбільших пошкоджень зазнали технічні приміщення лікарні. Одне з них повністю зруйноване.
Наразі фахівці оцінюють масштаби руйнувань і наслідки ворожої атаки.
Нагадаємо, що у ніч на 20 серпня Київ був під атакою РФ, внаслідок чого значно пошкоджені або, ймовірно, зруйновано близько 20 житлових будинків, а також школу, дитячу лікарню та дитсадок.
Кількість загиблих внаслідок атаки ворога на столицю зросла до 13.
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