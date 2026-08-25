У польському Радомі восьмеро чоловіків напали на трьох 20-річних українців після розмови про походження та Волинську трагедію.

Про це повідомляє польське видання Onet.

Напад на трьох українців у Польщі

За інформацією видання, у Радомі п’яний 34-річний чоловік напав на трьох 20-річних українців. Він почав розпитувати громадян України про їхнє походження та Волинську трагедію. Потім до поляка приєдналися ще семеро чоловіків, які продовжили напад.

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Як зазначається, це сталося вранці 2 серпня на вулиці Мальчевського в Радомі. Проте журналістам стало відомо про напад лише через кілька днів.

У виданні розповіли, що 34-річний мешканець Любліна Томаш Г. приїхав до Радома на весілля, але після його закінчення почав блукати містом. На одній із вулиць він зустрів трьох українців.

Він зав’язав з ними розмову, запитуючи, звідки вони. Однак йому не сподобалася їхня відповідь.

–Виникло якесь словесне непорозуміння. У цей момент мешканець Любліна покликав трьох чи чотирьох молодих чоловіків, які переходили вулицю. Він сказав їм, що вони українці. Вони дуже спонтанно відреагували на це. І почався напад, – розповів прокурор Цезарій Олтаржевський.

Пізніше до побиття українців приєдналися ще кілька нападників, в результаті чого загальна їхня кількість сягнула восьми. Українці отримали травми, переважно голови та обличчя.

Судово-медичні експерти ретельно їх оглянули. Прокурор додав, що після нападу Томаш Г. нібито замовив таксі та поїхав, ніби нічого не сталося.

Поліцейським вдалося встановити особу головного нападника. Його вже доставили до прокуратури та висунули звинувачення у застосуванні насильства або незаконних погрозах з дискримінаційних мотивів, а також в участі в бійці чи нападі.

Він визнав себе винним та надав детальні пояснення. Серед іншого, він вказав, що перебував у стані алкогольного сп’яніння. Його взяли під нагляд поліції. Йому загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Наразі пошуки інших учасників бійки тривають. Поліція перевіряє записи міського відеоспостереження. Як зазначається, пошук ускладнює те, що затриманий нібито не знав інших нападників.

Це вже не перший випадок із нападами на українців у Польщі. Зокрема, у середині липня у польській Легниці жінка напала на двох 13-річних громадянок України, застосувавши проти них фізичну силу.

На початку серпня у польському місті Гдиня чоловік напав на 40-річну українку, вдаривши її по голові дерев’яною палицею.

А вже 14 серпня у польському Бидгощі чоловік із жінкою напали на двох неповнолітніх українців через те, що вони розмовляли між собою українською мовою. Тоді 14-річна дівчинка та її 12-річний брат перебували у парку з маленьким собакою.

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