Российские войска ночью и утром 26 августа продолжили атаковать украинские города и гражданскую инфраструктуру.

В Чернигове после удара реактивными беспилотниками был уничтожен жилой дом, в Сумской области из-за обстрелов возникли масштабные пожары, а в Херсоне российские FPV-дроны атаковали жилые и торговые объекты.

В то же время в России беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово, где вспыхнул масштабный пожар, а в Котовске Тамбовской области загорелся крупный логистический центр Wildberries.

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Среди других событий утра — конфликт возле автомобиля ТЦК в Тернополе, после которого один из военнослужащих оказался в больнице, а также награждение Илона Маска украинским орденом Свободы.

Об этих и других событиях ночи и утра 26 августа — читай в дайджесте.

Атака на Чернигов

Утром 26 августа российские войска атаковали Чернигов реактивными беспилотниками.

После одного из попаданий загорелся частный жилой дом. Огонь практически полностью уничтожил дом. Повреждения получили также хозяйственные постройки, а в расположенном рядом магазине возник пожар.

По предварительным данным, в момент удара в доме находились три человека.

Во время поисково-спасательных работ обнаружили тела 49-летней женщины и 4-летней девочки. Еще одну, 14-летнюю девочку, госпитализировали.

В Чернигове 26 августа объявили днем траура. В городе запретили проведение развлекательно-концертных мероприятий и трансляцию развлекательной музыки в общественных местах.

Окончательные последствия атаки еще устанавливаются.

Обстрелы Сумской области

Вечером 25 августа российские войска нанесли удары по Сумам.

Повреждения получили нежилые помещения, после попаданий возникли масштабные пожары. Спасатели одновременно работали на двух участках.

Из-за угрозы повторных российских ударов им приходилось временно приостанавливать работы и уходить в безопасные места.

Под утро российские войска снова атаковали область — на этот раз удар пришелся по жилому дому в Глуховской общине.

Ночные атаки FPV-дронов на Херсон

В ночь на 26 августа российские войска неоднократно атаковали Херсон с помощью FPV-дронов.

В разных районах города после попаданий возникли пожары. По двум адресам загорелись магазины.

Также в результате атак загорелись крыша жилого дома и хозяйственная постройка.

Во время ликвидации последствий российские войска неоднократно пытались нанести повторные удары по спасателям. Из-за опасности работу приходилось вести в особо сложных условиях.

Несмотря на угрозу повторных атак, спасатели потушили все пожары.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Атака на НПЗ в Кстово

В ночь на 26 августа беспилотники атаковали НПЗ ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез в Кстово Нижегородской области РФ.

Жители города всю ночь сообщали о серии взрывов в районе предприятия. Позже в сети начали появляться видео масштабного пожара и сильного задымления над территорией завода.

По данным мониторинговых ресурсов, на территории НПЗ зафиксировали многочисленные попадания.

Украинская компания Fire Point заявила, что для поражения объекта Силы обороны применили беспилотники FP-1.

По состоянию на утро российские власти не сообщали о масштабах повреждений завода и о том, как удар может повлиять на его работу.

Пожар на складе Wildberries в Котовске

В ночь на 26 августа Котовск в Тамбовской области РФ подвергся массированной атаке дронов.

После ударов загорелся крупный логистический центр Wildberries. По данным местных властей, площадь пожара превысила 100 тыс. кв. м.

В самой компании подтвердили атаку на объект и отметили, что на момент удара прием новых поставок товаров там не осуществлялся.

По открытым данным, логистический комплекс занимает около 108 тыс. кв. м и рассчитан на хранение до 54 млн единиц товаров.

В Fire Point также заявили, что логистический хаб был поражен беспилотниками FP-1.

Конфликт возле машины ТЦК в Тернополе

Вечером 25 августа в Тернополе произошел конфликт между местными жителями и военнослужащими ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению.

Инцидент произошел около 20:00 на улице Леся Курбаса. По данным полиции, пока военные разговаривали с одним из мужчин, к служебному автомобилю начали подходить другие люди.

Они били по машине и вступили в конфликт с представителями ТЦК.

В Тернопольском областном ТЦК сообщили, что один из военнослужащих получил телесные повреждения и был госпитализирован. Также неустановленные лица завладели его личными вещами и повредили служебный Nissan X-Trail.

Полиция проверяет информацию о том, что у некоторых участников конфликта могли быть предметы, похожие на дубинки и ножи.

Правоохранители выясняют всех участников инцидента и решают вопрос о правовой квалификации.

Илона Маска наградили орденом Свободы

Президент Владимир Зеленский 26 августа подписал указ о награждении американского предпринимателя, инженера и главы SpaceX и Tesla Илона Маска орденом Свободы.

В указе отмечается, что награда присуждена за выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, а также за развитие отношений между Украиной и Соединенными Штатами.

Орден Свободы — одна из государственных наград Украины. Его учредили в 2008 году.

Им награждают за особые заслуги в укреплении суверенитета и независимости Украины, развитии демократии, защите прав и свобод человека и консолидации общества.

США пока не планируют новых ударов по Ирану

Соединенные Штаты пока не планируют возобновлять масштабные удары по Ирану и намерены сосредоточиться на экономическом давлении, санкциях и военно-морской блокаде, пишет Axios.

По данным издания, госсекретарь США Марко Рубио в последние дни сообщил союзникам, что Вашингтон пока не готовит новой масштабной военной операции против Тегерана.

В то же время применение силы полностью не исключается. Американские чиновники допускают удары в случае, если Иран первым атакует силы или объекты США.

Одним из факторов изменения подхода стала ситуация в Ормузском проливе. В Вашингтоне считают, что после разминирования пролива американскими ВМС Иран в значительной степени утратил возможность влиять на судоходство и мировые энергетические рынки.

Нынешняя стратегия предусматривает продолжение морской блокады, новые санкции и попытки перекрыть финансовые каналы Тегерана.

В то же время переговоров между США и Ираном пока нет. По данным Axios, Вашингтон пытается давлением заставить Тегеран вернуться за стол переговоров.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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