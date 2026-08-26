Вдень 26 червня ворог повторно атакував Чернігів. Під завалами зруйнованої будівлі шукають людей.

Про це повідомив начальник Чернігівської міської військової адміністрації Дмитро Брижинський та Чернігівська міська рада.

Атака на Чернігів 26 серпня: що відомо

За даними міської влади, російські війська повторно завдали удару за тією самою адресою, яку вже атакували під ранок 26 серпня.

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Цього разу влучання зафіксували у складську будівлю. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих, яких госпіталізували.

Згодом начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський уточнив, що кількість постраждалих зросла до чотирьох.

За попередньою інформацією, під завалами пошкодженої будівлі можуть перебувати працівники складу. Інформація щодо наслідків повторної атаки на Чернігів уточнюється.

Ранкова атака на Чернігів 26 серпня: що відомо

Раніше 26 серпня російські війська атаакували Чернігів реактивними безпілотниками. Внаслідок удару спалахнув приватний житловий будинок, який вогонь фактично повністю знищив.

Також були пошкоджені господарські споруди, а у розташованому поруч магазині виникла пожежа.

У будинку на момент удару, попередньо, перебували троє людей. Під час пошукових робіт рятувальники виявили тіла 49-річної жінки та 4-річної дівчинки. Ще одну 14-річну дівчинку госпіталізували.

Через загибель людей 26 серпня у Чернігові оголосили днем жалоби.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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