Во временно оккупированном Донецке прогремела серия взрывов, после которых над городом поднялся густой и черный дым.

Об этом сообщают Telegram-канал Exilenova+, военное партизанское движение Атеш и руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Взрывы в Донецке: какие последствия 26 августа

По уточненной информации, во временно оккупированном Донецке зафиксировали около 13 прилетов после ударов.

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Агенты Атеш сообщают, что под атаку попало одно из зданий созданного Россией оккупационного псевдоправоохранительного органа “Министерства внутренних дел ДНР”.

Отмечается, что наибольшая концентрация ударов пришлась на район Донецк-Сити.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 645-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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