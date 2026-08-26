Посольство Украины в США обратилось к руководству Симфонического оркестра Аннаполиса (Annapolis Symphony Orchestra) с призывом отменить участие российского скрипача Вадима Репина в концертах Forces of Nature, запланированных на 6–7 ноября в Maryland Hall.

Об этом говорится на странице посольства в Facebook.

В США требуют отмены концертов российского музыканта Репина

Украинская дипмиссия выразила глубокую обеспокоенность решением пригласить музыканта, отметив его системную поддержку действий Кремля и участие в российских государственных инициативах.

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В частности, дипломаты напомнили, что 21 февраля 2024 года Вадим Репин выступил с Кремлевским оркестром на концерте к российскому Дню защитника отечества — мероприятию, направленному на выражение благодарности так называемым “великим защитникам России”.

Кроме того, после начала полномасштабной войны в Украине Фонд развития искусств Вадима Репина регулярно получает значительные гранты от Президентского фонда культурных инициатив РФ — учреждения, которое является одним из главных инструментов кремлевской пропаганды.

В посольстве отметили, что ряд ведущих мировых площадок уже отказался от сотрудничества с Репиным. Среди них — Мангаймский филармонический оркестр в Германии, Венгерский национальный филармонический оркестр, а также симфонический оркестр Палм-Бич во Флориде, отменивший выступление музыканта в марте этого года.

Также в ведомстве подчеркнули, что Симфонический оркестр Аннаполиса уже демонстрировал принципиальность в 2022 году, когда снял Репина с программы и посвятил выступление Украины.

Украинские дипломаты выразили надежду на то, что оркестр снова подтвердит свою солидарность с нашим государством и пересмотрит текущий репертуар.

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