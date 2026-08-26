В окупованому Донецьку пролунала серія вибухів: які наслідки
У тимчасово окупованому Донецьку прогриміла серія вибухів, після яких над місто піднявся густий і чорний дим.
Про це повідомляють Telegram-канал Exilenova+, військовий партизанський рух Атеш та керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.
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За уточненою інформацією, у тимчасово окупованому Донецьку зафіксували близько 13 прильотів після ударів.
Агенти Атеш повідомляють, що під атаку потрапила одна з будівель створеного Росією окупаційного псевдоправоохоронного органу “Міністерства внутрішніх справ ДНР”.
Зазначається, що найбільша концентрація ударів припала на район Донецьк-Сіті.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 645-ту добу.
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