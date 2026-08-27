РФ всю ніч атакувала Київську область ударними дронами та балістикою.

Атака на Київщину 27 серпня: що відомо

Як повідомляє голова Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко, ворог всю ніч атакував Київщину ударними дронами та балістикою.

У Бориспільському районі внаслідок атаки виникла пожежа складських приміщень. Наразі продовжується її ліквідація, на місці працюють всі необхідні служби.

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Крім того, пошкоджені складські приміщення у Фастівському районі та по одному приватному будинку у Броварському та Вишгородському районах.

Згодом він повідомив, що внаслідок ворожої атаки на Київщину травмовано двох жителів Бориспільського району.

15-річній дівчині та 73-річній жінці медичну допомогу надали на місці. Госпіталізації вони не потребують.

Нагадаємо, що у ніч на 27 серпня потужні вибухи лунали також у Києві. Російський ворог атакував місто балістикою та ударними дронами. Подільському районі уламки впали у дворі житлового будинку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 646-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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