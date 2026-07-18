Атака на Кривой Рог 18 июля: РФ ударила по объекту инфраструктуры, есть погибший
Вражеская атака на Кривой Рог произошла днем 18 июля. Россияне ударили дроном по объекту инфраструктуры, есть пострадавшие, один человек погиб.
Атака на Кривой Рог 18 июля: какие последствия
— Российский враг атаковал реактивным Шахедом объект инфраструктуры. Есть пострадавшие. Начинаем аварийно-спасательную операцию, — написал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.
Позже он добавил, что есть погибший в результате атаки на Кривой Рог сегодня.
— Один человек погиб из-за атаки россиян на Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Там начался пожар, — подтвердил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Напомним, утром 12 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными дронами.
Целью врага стали промышленные предприятия Кривого Рога.
Один из Шахедов попал в промышленное предприятие города. Погибли два человека, была повреждена промышленная инфраструктура.
В результате еще одного удара по предприятию вспыхнул пожар. Люди находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.