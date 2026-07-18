Вражеская атака на Кривой Рог произошла днем 18 июля. Россияне ударили дроном по объекту инфраструктуры, есть пострадавшие, один человек погиб.

Атака на Кривой Рог 18 июля: какие последствия

— Российский враг атаковал реактивным Шахедом объект инфраструктуры. Есть пострадавшие. Начинаем аварийно-спасательную операцию, — написал глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Позже он добавил, что есть погибший в результате атаки на Кривой Рог сегодня.

— Один человек погиб из-за атаки россиян на Кривой Рог. Враг нанес удар по объекту критической инфраструктуры. Там начался пожар, — подтвердил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

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Напомним, утром 12 июля российские войска атаковали Днепропетровскую область ударными дронами.

Целью врага стали промышленные предприятия Кривого Рога.

Один из Шахедов попал в промышленное предприятие города. Погибли два человека, была повреждена промышленная инфраструктура.

В результате еще одного удара по предприятию вспыхнул пожар. Люди находились в укрытиях, поэтому никто не пострадал.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 606-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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