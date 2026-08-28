Сьогодні, 28 серпня, пролунав потужний вибух у Запоріжжі. Російські військові знову атакували торговельний центр Епіцентр.

Про це повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Атака на Епіцентр у Запоріжжі

— Ворог вкотре завдав удару по території торговельного центру Запоріжжя, — написав у соцмережах Іван Федоров.

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Попри те, що Федоров не уточнив, який саме торговельний центр атаковано, на опублікованому обласною військовою адміністрацією фото видно, що горить саме Епіцентр.

Спочатку керівник ОВА повідомив, що внаслідок атаки поранення дістала одна людина. Згодом стало відомо, що кількість постраждалих збільшилася до чотирьох.

Епіцентр у Запоріжжі атакував російський дрон. Наразі горить близько 2 тис. кв. м площі гіпермаркету.

Вночі 15 серпня Росія атакувала дронами Епіцентр у Запоріжжі. У торговельному центрі сталася пожежа.

12 серпня внаслідок атаки пошкоджено Епіцентр в одному зі спальних районів Запоріжжя. За даними прокуратури, в Епіцентрі майже повністю знищено товари та матеріали.

Нагадаємо, що 5 серпня РФ атакувала два логістичні комплекси мережі Епіцентр. Зокрема, після ворожого удару у Києві повністю згорів логістичний центр на вулиці Віскозній. Це був один із ключових вузлів логістичної мережі.

Також під удар потрапив логістично-виробничий комплекс у Калинівці. Там загинув працівник підприємства, троє його колег дістали поранення. Вони у лікарні.

Фото: Запорізька ОВА

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