Вибухи у Харкові пролунали під час ворожої атаки дронами у п’ятницю, 28 серпня. Зафіксоване влучання в АЗС у Слобідському районі міста, є загиблий і постраждалі.

Про це заявив міський голова Ігор Терехов.

Вибухи у Харкові 28 серпня: які наслідки

– Влучання бойового дрону у Слобідському районі міста… Влучання сталося в автозаправку – на місці пожежа, – написав мер.

За словами Терехова, внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мирних жителів, одна людина загинула.

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Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали також сьогодні вранці. Російські війська завдали удару по Київському району. Ціллю атаки став торговельний центр.

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами перебували Харків і 16 населених пунктів області.

Ворог завдавав ударів безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова.

За даними ОВА, внаслідок атак загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.

У Харкові загинув 26-річний чоловік. Поранення дістали 25-річна жінка та 36-річний чоловік. У місті Зміїв Харківської області загинула 38-річна жінка.

В Ізюмі були поранені 55- та 54-річна жінки.

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