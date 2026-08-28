Вибухи у Харкові 28 серпня: росіяни вдарили дроном по АЗС, є загиблий
Вибухи у Харкові пролунали під час ворожої атаки дронами у п’ятницю, 28 серпня. Зафіксоване влучання в АЗС у Слобідському районі міста, є загиблий і постраждалі.
Про це заявив міський голова Ігор Терехов.
Вибухи у Харкові 28 серпня: які наслідки
– Влучання бойового дрону у Слобідському районі міста… Влучання сталося в автозаправку – на місці пожежа, – написав мер.
За словами Терехова, внаслідок ворожої атаки постраждали п’ятеро мирних жителів, одна людина загинула.
Нагадаємо, вибухи у Харкові пролунали також сьогодні вранці. Російські війська завдали удару по Київському району. Ціллю атаки став торговельний центр.
Упродовж минулої доби під російськими обстрілами перебували Харків і 16 населених пунктів області.
Ворог завдавав ударів безпілотниками по Київському, Індустріальному та Основ’янському районах Харкова.
За даними ОВА, внаслідок атак загинули двоє людей, ще 13 отримали поранення. Серед постраждалих – двоє дітей.
У Харкові загинув 26-річний чоловік. Поранення дістали 25-річна жінка та 36-річний чоловік. У місті Зміїв Харківської області загинула 38-річна жінка.
В Ізюмі були поранені 55- та 54-річна жінки.