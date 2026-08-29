Президент Володимир Зеленський прокоментував наслідки російського удару по селу Мила у Бучанському районі Київської області. Він повідомив, що перше влучання було зафіксовано у місці зберігання боєприпасів для Сил оборони.

Про це глава держави заявив у суботу, 29 серпня.

Російський удар по селу Мила на Київщині: заява Зеленського

Президент зазначив, що з вечора 28 серпня та протягом 29 серпня отримує доповіді про ситуацію у селі Мила Бучанського району, де після ворожого удару розпочалася детонація.

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– Жахлива ситуація, жахлива недбалість тих, хто зберігав вибухові речовини просто поруч із людьми. Після ситуації у Вишневому ще один такий злочин – це абсолютно неприпустимо, – наголосив він.

Зеленський очікує, що деталі трагедії мають бути оперативно надані суспільству.

– Перше влучання було в місце зберігання боєприпасів, якого там точно не повинно було бути – складів Сил оборони. Детонація снарядів, мін, інших боєприпасів і дронів. Значний масштаб, – зауважив глава держави.

Президент розповів, що провів розмову з генеральним прокурором Русланом Кравченком, керівництвом МВС та СБУ, головнокомандувачем ЗСУ Михайлом Драпатим. За його словами, вони мають усе необхідне для проведення розслідування.

Нагадаємо, ввечері 28 серпня внаслідок російської атаки у селі Мила Київської області відбулася детонація. Після удару РФ у Бучанському районі спалахнула масштабна пожежа, яка супроводжувалася серією детонацій та призвела до людських жертв.

Наразі відомо про 37 загиблих у селі Мила. Серед них – Дмитрівський сільський голова Тарас Дідич, який очолював громаду з 1994 року. Він загинув, прибувши на місце події одним із перших.

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