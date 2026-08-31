Унаслідок ранкової атаки на Київську область 31 серпня постраждали щонайменше четверо людей.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київську область 31 серпня: що відомо

За словами Ткаченка, у Броварському районі внаслідок російської атаки пошкоджені складські приміщення та заклад торгівлі.

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У Бориспільському районі пошкоджено три складські приміщення та багатоквартирний будинок.

Унаслідок ранкової атаки на Київську область сьогодні травмовано четверо людей. Двоє чоловіків дістали осколкові поранення кінцівок, їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Ще двоє людей постраждали у Броварському районі. Їм надають необхідну медичну допомогу.

Під час повітряної тривоги 31 серпня у Київській міській військовій адміністрації спочатку повідомили про займання складських приміщень у Деснянському районі столиці. На той момент у Києві та області фіксували загрозу застосування російських безпілотників.

Згодом у КМВА уточнили, що пожежа виникла не в межах Києва, а в селі Погреби Київської області.

Роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Київську область 31 серпня тривають.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 650-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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