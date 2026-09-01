ДТП в Каменском Днепропетровской области произошло во вторник, 1 сентября. После конфликта с местными жителями полицейские допустили наезд на мужчину, который лег на асфальт. В результате ДТП он получил телесные повреждения.

Об этом сообщает Полиция Днепропетровской области.

ДТП в Каменском 1 сентября: что известно и какие последствия

В сообщении отмечается, что после завершения отработки территории района возник конфликт между жителями города и полицейскими отделения полиции №1 Каменского районного управления полиции.

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— Один из местных жителей начал бить по служебной машине. Осуществляя движение задним ходом, полицейские допустили наезд на другого мужчину, который в этот момент лег на асфальт, — говорится в сообщении.

В результате ДТП в Каменском мужчина получил телесные повреждения. Полицейские, прибывшие на место аварии, вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Пострадавшего госпитализировали для обследования и оказания необходимой помощи.

Правоохранители остались на месте ДТП, обеспечили его охрану и проинформировали об аварии руководство и соответствующие службы.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и оценивают действия сотрудников полиции.

По факту ДТП в Каменском, в котором был задействован служебный автомобиль, проводится проверка.

Напомним, в Запорожье во время обыска по месту жительства фигуранта уголовного производства мужчина с ножом напал на полицейских.

В результате атаки ранения получили трое правоохранителей. Один из них был вынужден применить оружие, после чего нападавший умер.

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