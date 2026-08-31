Взрыв в здании райотдела полиции в Ровно: погиб полицейский, есть раненые
В Ровно прогремел взрыв в административном здании райотдела. Известно о погибшем полицейском, еще трое раненых.
Об этом сообщает Полиция Ровенской области.
Взрыв в здании райотдела полиции в Ровно
По информации полиции, правоохранители работают на месте взрыва в административном здании райотдела в Ровно.
По предварительным данным, один полицейский погиб. Кроме того, пострадали еще трое правоохранителей.
В здании райотдела работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.
22 февраля в результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская и пострадали еще более 20 правоохранителей.
23 февраля произошел взрыв в Николаеве на территории неработающей АЗС, в результате чего пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции.
В начале марта правоохранительные органы изменили протоколы реагирования и ввели дополнительные меры безопасности при обработке вызовов после терактов во Львове и Николаеве.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.