В Ровно прогремел взрыв в административном здании райотдела. Известно о погибшем полицейском, еще трое раненых.

Об этом сообщает Полиция Ровенской области.

Взрыв в здании райотдела полиции в Ровно

По информации полиции, правоохранители работают на месте взрыва в административном здании райотдела в Ровно.

Сейчас смотрят

По предварительным данным, один полицейский погиб. Кроме того, пострадали еще трое правоохранителей.

В здании райотдела работают все экстренные службы. Правоохранители устанавливают обстоятельства и причины взрыва.

22 февраля в результате теракта во Львове погибла 23-летняя полицейская и пострадали еще более 20 правоохранителей.

23 февраля произошел взрыв в Николаеве на территории неработающей АЗС, в результате чего пострадали семь сотрудников Управления патрульной полиции.

В начале марта правоохранительные органы изменили протоколы реагирования и ввели дополнительные меры безопасности при обработке вызовов после терактов во Львове и Николаеве.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 650-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.