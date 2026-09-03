Стрельба в Киеве: полиция разыскивает вооруженного мужчину, проходит спецоперация
В Святошинском районе Киева утром произошла стрельба, в результате которой пострадал человек. Полиция начала специальную операцию по поиску и задержанию вооруженного подозреваемого.
Об этом сообщила полиция Киева.
Стрельба в Киеве: что известно
Сообщение о стрельбе в Святошинском районе столицы поступило правоохранителям утром 3 сентября.
По предварительной информации, в результате инцидента пострадал один человек. В настоящее время ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Для поиска и задержания вооруженного подозреваемого в Киеве начали специальную полицейскую операцию.
По тревоге привели в боевую готовность личный состав территориального и главного управлений полиции. К операции также привлекли дополнительные силы правоохранителей, в частности бойцов спецподразделения КОРД.
Напомним, 2 сентября в Киеве произошла стрельба между отдельными подразделениями СБУ и ГУР. Были проведены задержания, у подозреваемых изъяли оружие и документы.
Офис генерального прокурора сообщил о начале досудебного расследования по факту угрозы и посягательства на жизнь работников правоохранительного органа.
Со своей стороны руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что никто не имеет права безнаказанно похищать военнослужащих, открывать огонь на улицах наших городов, отдавать и выполнять преступные приказы.
В тот же день Зеленский отреагировал на стрельбу между СБУ и ГУР. Он заявил, что это позорная ситуация, и анонсировал кадровые решения.