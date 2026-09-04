Увечері 3 вересня російські війська атакували Кропивницький. Унаслідок атаки зафіксовано влучання на трьох локаціях, є постраждала людина.

Про це повідомив керівник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович.

Атака на Кропивницький 3 вересня: що відомо

Ворог атакував місто реактивними безпілотниками. Один із ударів спричинив займання покрівлі дев’ятиповерхового житлового будинку. Поранення дістала одна людина, її доправили до лікарні.

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Також влучання зафіксували на території одного з об’єктів інфраструктури. Там загорілася покрівля.

На ще одній локації загорілася суха трава. Також пошкоджено господарську споруду.

За даними ДСНС, усі пожежі після російської атаки вже ліквідовані.

Вранці 4 вересня має розпочати роботу спеціальна комісія, яка зафіксує масштаби пошкоджень та завдані збитки. Після цього комунальні служби працюватимуть над ліквідацією наслідків обстрілу.

Нагадаємо, 22 лютого 2026 року росіяни завдали удару по Кропивницькому. Тоді Повітряні сили попереджали про загрозу балістики. Внаслідок атаки у Кропивницькому районі зафіксовано пошкодження кількох приватних будинків та лінії електропередачі.

Вночі 13 квітня пролунали вибухи у Кропивницькому. Тоді сталася пожежа на одному з об’єктів району.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 654-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Джерело : ДСНС

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