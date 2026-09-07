В ночь на 7 сентября Россия атаковала Одесскую область. Последствия вражеской атаки зафиксировали в двух районах.

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Атака на Одесскую область 7 сентября: последствия

В Одесском районе в результате российской атаки повреждены фасад, окна и заборы двух жилых домов.

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Кроме того, загорелись два автомобиля и сухая трава. Спасатели оперативно потушили пожары.

В Измаильском районе обстрелом был поврежден жилой дом. Там также загорелись два легковых автомобиля и надворная постройка.

По состоянию на утро 7 сентября все пожары, вызванные атаками на Одесскую область, ликвидированы. К работам привлекали 21 спасателя и пять единиц техники ГСЧС.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 657-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ДСНС

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