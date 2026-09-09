В Борисполе Киевской области с шестого этажа многоэтажки выпала новорожденная девочка.

На Киевщине погибла новорожденная девочка

Полиция Киевской области устанавливает обстоятельства гибели новорожденного ребенка.

Отмечается, что вчера в полицию поступило сообщение о том, что в городе Борисполь с шестого этажа многоэтажки выпала новорожденная девочка.

Сейчас смотрят

По предварительной информации, ребенок находился на балконе с матерью.

Девочку госпитализировали в больницу, однако, несмотря на усилия врачей, спасти ребенка не удалось.

По данному факту следователи Бориспольского районного управления полиции начали досудебное расследование. Полицейские устанавливают все обстоятельства трагедии.

Напомним, 21 марта 2023 года около 12:00 в Вишневом Киевской области мать выбросила младенца из окна на пятом этаже.

Двухмесячного мальчика срочно госпитализировали в больницу, но, к сожалению, спасти ребенка не удалось, травмы были несовместимы с жизнью.

Источник : Нацполиция

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.