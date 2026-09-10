В Черном море РФ ударила по буксиру Tedy: погибли граждане Азербайджана
- В результате атаки российских дронов в Черном море получил повреждения гражданский буксир Tedy под флагом Сомали, направлявшегося в порт Констанца.
- Из-за повторного удара погибли два моряка из Азербайджана, также есть пострадавшие.
Российские войска нанесли удар по гражданскому судну в Черном море, атаковав иностранный буксир Tedy под флагом Сомали, направлявшегося в порт Констанца. В результате двух атак беспилотниками погибли два моряка — граждане Азербайджана.
Об этом сообщают Министерство иностранных дел Азербайджана, Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.
Удар РФ по судну в Черном море
Кроме двух погибших, еще двое азербайджанских членов экипажа получили ранения и были госпитализированы, а остальным шестерым помощь оказали на месте.
Всего на борту судна компании Mert Marine Corporation находились 10 человек, среди которых — граждане Азербайджана, Турции, Германии и Украины.
Украина фиксирует очередное преступление России против гражданской и портовой инфраструктуры, чтобы вскоре передать материалы международным партнерам.
В среду, 9 сентября, РФ дважды атаковала гражданское судно Tedy под флагом Сомали. Второй удар по кораблю, шедшему в порт Констанца, привел к погибшим среди членов экипажа.
В конце июля Министерство иностранных дел Украины призвало компании-судовладельцы приостановить сообщение с российскими портами в Черном море из соображений безопасности временно стабилизации ситуации.