Российские войска нанесли удар по гражданскому судну в Черном море, атаковав иностранный буксир Tedy под флагом Сомали, направлявшегося в порт Констанца. В результате двух атак беспилотниками погибли два моряка — граждане Азербайджана.

Об этом сообщают Министерство иностранных дел Азербайджана, Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины.

Удар РФ по судну в Черном море

Кроме двух погибших, еще двое азербайджанских членов экипажа получили ранения и были госпитализированы, а остальным шестерым помощь оказали на месте.

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Всего на борту судна компании Mert Marine Corporation находились 10 человек, среди которых — граждане Азербайджана, Турции, Германии и Украины.

Украина фиксирует очередное преступление России против гражданской и портовой инфраструктуры, чтобы вскоре передать материалы международным партнерам.

В среду, 9 сентября, РФ дважды атаковала гражданское судно Tedy под флагом Сомали. Второй удар по кораблю, шедшему в порт Констанца, привел к погибшим среди членов экипажа.

В конце июля Министерство иностранных дел Украины призвало компании-судовладельцы приостановить сообщение с российскими портами в Черном море из соображений безопасности временно стабилизации ситуации.

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