К вечеру раздались взрывы в Киеве.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Взрывы в Киеве вечером 10 сентября

По словам мэра города, Киев атакуют вражеские ударные беспилотники. По ним работают силы противовоздушной обороны.

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Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе российский дрон упал на двухэтажное офисное здание. Кроме того, в этом же районе БпЛА попал в складское здание, вспыхнул пожар.

В Соломенском районе, по предварительной информации, зафиксировано попадание дрона в кровлю 4-этажного бизнес-центра.

Экстренные службы направляются на место.

В Киеве днем ​​9 сентября прогремели взрывы. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков сбитой воздушной цели. В Днепровском районе произошло попадание беспилотника в жилой дом. В результате вражеской атаки погибла женщина. В общей сложности количество пострадавших от вражеской атаки за сегодня выросло до 16 человек, среди них – двое детей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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