Взрывы в Киеве: дрон упал на офисное здание, есть попадания в бизнес-центр
- В Киеве вечером раздались взрывы.
- Столицу атакуют российские ударные дроны, работает ПВО.
К вечеру раздались взрывы в Киеве.
Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.
Взрывы в Киеве вечером 10 сентября
По словам мэра города, Киев атакуют вражеские ударные беспилотники. По ним работают силы противовоздушной обороны.
Впоследствии Виталий Кличко сообщил, что в Оболонском районе российский дрон упал на двухэтажное офисное здание. Кроме того, в этом же районе БпЛА попал в складское здание, вспыхнул пожар.
В Соломенском районе, по предварительной информации, зафиксировано попадание дрона в кровлю 4-этажного бизнес-центра.
Экстренные службы направляются на место.
В Киеве днем 9 сентября прогремели взрывы. В Дарницком районе зафиксировано падение обломков сбитой воздушной цели. В Днепровском районе произошло попадание беспилотника в жилой дом. В результате вражеской атаки погибла женщина. В общей сложности количество пострадавших от вражеской атаки за сегодня выросло до 16 человек, среди них – двое детей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.