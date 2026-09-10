Надвечір пролунали вибухи у Києві.

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Вибухи у Києві ввечері 10 вересня

За словами мера міста, Київ атакують ворожі ударні безпілотники. По них працюють сили протиповітряної оборони.

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Згодом Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі російський дрон впав на двоповерхову офісну будівлю.

У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, зафіксоване влучання дрона в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру.

Екстрені служби прямують на місце.

У Києві вдень 9 вересня пролунали вибухи. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків збитої повітряної цілі. У Дніпровському районі сталося влучання безпілотника в житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Загалом кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогодні зросла до 16 осіб, серед них – двоє дітей.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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