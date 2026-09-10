Вибухи у Києві: дрон упав на офісну будівлю, є влучання у бізнес-центр
- У Києві ввечері пролунали вибухи.
- Столицю атакують російські ударні дрони, працює ППО.
Надвечір пролунали вибухи у Києві.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Вибухи у Києві ввечері 10 вересня
За словами мера міста, Київ атакують ворожі ударні безпілотники. По них працюють сили протиповітряної оборони.
Згодом Віталій Кличко повідомив, що в Оболонському районі російський дрон впав на двоповерхову офісну будівлю.
У Соломʼянському районі, за попередньою інформацією, зафіксоване влучання дрона в покрівлю 4-поверхового бізнес-центру.
Екстрені служби прямують на місце.
У Києві вдень 9 вересня пролунали вибухи. У Дарницькому районі зафіксували падіння уламків збитої повітряної цілі. У Дніпровському районі сталося влучання безпілотника в житловий будинок. Внаслідок ворожої атаки загинула жінка. Загалом кількість постраждалих від ворожої атаки за сьогодні зросла до 16 осіб, серед них – двоє дітей.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.