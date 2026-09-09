Террор может выйти за пределы Украины: Зеленский об атаках РФ на Сумы, Киев и Николаев
В разных областях Украины продолжаются работы по ликвидации последствий российских атак беспилотниками.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.
Зеленский о последствиях атак РФ 9 сентября
По словам главы государства, в Сумах российский беспилотник попал вблизи торгово-развлекательного центра. Сейчас известно о двух погибших и 14 пострадавших.
В Киеве российский удар по девятиэтажному дому привел к гибели одного человека. Еще семь человек получили травмы, среди них двое детей.
Николаев российские войска массированно атаковали с ночи и в течение утра. В результате ударов погибли два человека, еще семь были ранены.
Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших.
Президент призвал международных партнеров сосредоточить внимание на действиях, направленных на деэскалацию и прекращение убийств.
Он отметил, что Украина обсуждала этот вопрос с командой президента США и представителями Европы.
По словам Зеленского, продолжение войны представляет угрозу не только для Украины. Террористические методы и средства давления, которые Россия использует против Украины, могут быть применены и в отношении других государств.
— Если эта российская война будет продолжаться и дальше, все теракты и террористические тактики, которые Россия отрабатывает в Украине и от которых мы ищем и строим защиту, могут стать средствами такого же давления и на другие государства. Все это не об одной стране. Террор – это всегда угроза для многих, и противодействовать этому нужно сообща. Спасибо всем, кто действительно помогает защищать жизнь, – отметил президент.
Напомним, в ночь против 9 сентября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, использовав баллистические ракеты Искандер-М, S8000 Бандероль и ударные и беспилотники других типов.
Воздушное нападение осуществлялось с российских Орла и Курска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.
Попадания ракет и ударных БпЛА зафиксировали на 23 локациях, еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.