В разных областях Украины продолжаются работы по ликвидации последствий российских атак беспилотниками.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в вечернем обращении.

Зеленский о последствиях атак РФ 9 сентября

По словам главы государства, в Сумах российский беспилотник попал вблизи торгово-развлекательного центра. Сейчас известно о двух погибших и 14 пострадавших.

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В Киеве российский удар по девятиэтажному дому привел к гибели одного человека. Еще семь человек получили травмы, среди них двое детей.

Николаев российские войска массированно атаковали с ночи и в течение утра. В результате ударов погибли два человека, еще семь были ранены.

Зеленский выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Президент призвал международных партнеров сосредоточить внимание на действиях, направленных на деэскалацию и прекращение убийств.

Он отметил, что Украина обсуждала этот вопрос с командой президента США и представителями Европы.

По словам Зеленского, продолжение войны представляет угрозу не только для Украины. Террористические методы и средства давления, которые Россия использует против Украины, могут быть применены и в отношении других государств.

— Если эта российская война будет продолжаться и дальше, все теракты и террористические тактики, которые Россия отрабатывает в Украине и от которых мы ищем и строим защиту, могут стать средствами такого же давления и на другие государства. Все это не об одной стране. Террор – это всегда угроза для многих, и противодействовать этому нужно сообща. Спасибо всем, кто действительно помогает защищать жизнь, – отметил президент.

Напомним, в ночь против 9 сентября Россия осуществила комбинированную атаку по Украине, использовав баллистические ракеты Искандер-М, S8000 Бандероль и ударные и беспилотники других типов.

Воздушное нападение осуществлялось с российских Орла и Курска, временно оккупированного Донецка и Гвардейского в Крыму.

Попадания ракет и ударных БпЛА зафиксировали на 23 локациях, еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

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