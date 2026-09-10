Российские войска ударили двумя КАБами по жилому сектору по окрестностям Сум. Среди 11 пострадавших есть дети.

Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.

Взрывы в Сумах 10 сентября: какие последствия

По информации ОВА, российская армия ударила двумя КАБами по жилому сектору на окраине Сум.

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Сейчас известно уже о троих раненых детях. Среди них – восьмилетняя и 17-летняя девочки. Кроме того, в больницу обратился 14-летний мальчик.

Всего количество пострадавших из-за ударов КАБами по Сумам возросло до 11 человек.

Следует отметить, что утром 10 сентября российские войска уже второй раз за сутки ударили по ТРЦ в Сумах. В результате атаки пострадала женщина, которая получила медицинскую помощь на месте.

Вскоре стало известно, что ТРЦ был закрыт после вчерашних обстрелов, поскольку там проводились восстановительные работы. Из-за новой атаки возник пожар, который пытались потушить, несмотря на повторные угрозы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 660-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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