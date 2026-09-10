РФ ударила двумя КАБами по окрестностям Сум, среди раненых есть дети
Российские войска ударили двумя КАБами по жилому сектору по окрестностям Сум. Среди 11 пострадавших есть дети.
Об этом сообщает руководитель Сумской областной военной администрации Олег Григоров.
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По информации ОВА, российская армия ударила двумя КАБами по жилому сектору на окраине Сум.
Сейчас известно уже о троих раненых детях. Среди них – восьмилетняя и 17-летняя девочки. Кроме того, в больницу обратился 14-летний мальчик.
Всего количество пострадавших из-за ударов КАБами по Сумам возросло до 11 человек.
Следует отметить, что утром 10 сентября российские войска уже второй раз за сутки ударили по ТРЦ в Сумах. В результате атаки пострадала женщина, которая получила медицинскую помощь на месте.
Вскоре стало известно, что ТРЦ был закрыт после вчерашних обстрелов, поскольку там проводились восстановительные работы. Из-за новой атаки возник пожар, который пытались потушить, несмотря на повторные угрозы.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.