Марта Бондаренко, редактор ленты
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РФ повторно атаковала ТРЦ в центре Сум: возник пожар
В Сумах раздался взрыв — враг нанес удар по ТРЦ в центре города.
Об этом сообщил Сергей Кривошеенко, начальник Сумской городской военной администрации.
Удар по ТРЦ в Сумах
Российские войска нанесли еще один удар по торговому центру в центральной части Сум. По предварительным данным, в здание попал реактивный беспилотник.
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ТРЦ был закрыт после вчерашнего обстрела – там проводились восстановительные работы. Новая атака вызвала пожар, который пытаются локализовать несмотря на повторные угрозы.
По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала. Последствия нового удара по торговому центру уточняются.
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