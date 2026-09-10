В Сумах раздался взрыв — враг нанес удар по ТРЦ в центре города.

Об этом сообщил Сергей Кривошеенко, начальник Сумской городской военной администрации.

Удар по ТРЦ в Сумах

Российские войска нанесли еще один удар по торговому центру в центральной части Сум. По предварительным данным, в здание попал реактивный беспилотник.

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ТРЦ был закрыт после вчерашнего обстрела – там проводились восстановительные работы. Новая атака вызвала пожар, который пытаются локализовать несмотря на повторные угрозы.

По состоянию на данный момент информация о пострадавших не поступала. Последствия нового удара по торговому центру уточняются.

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