Російські війська вдарили двома КАБами по житловому сектору на околиці Сум. Серед 11 постраждалих є діти.

Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Вибухи в Сумах 10 вересня: які наслідки

За інформацією ОВА, російська армія вдарила двома КАБами по житловому сектору на околиці Сум.

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Наразі відомо вже про трьох поранених дітей. Серед них – восьмирічна та 17-річна дівчатка. Крім цього, до лікарні звернувся 14-річний хлопчик.

Загалом кількість постраждалих через удари КАБами по Сумах зросла до 11 людей.

Варто зазначити, що вранці 10 вересня російські війська вже вдруге за добу вдарили по ТРЦ у Сумах. Внаслідок атаки постраждала жінка, яка отримала медичну допомогу на місці.

Згодом стало відомо, що ТРЦ був зачинений після вчорашнього обстрілу, оскільки там проводилися відновлювальні роботи. Через нову атаку виникла пожежа, яку намагалися загасити, попри повторні загрози.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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