Вранці у п’ятницю, 11 вересня, автозаправні станції (АЗС) у Дніпровському та Оболонському районах Києва потрапили під російську атаку. Внаслідок ударів РФ постраждали щонайменше четверо людей.

Оновлено о 10:52. Про це повідомляють мер столиці Віталій Кличко та Київська міська військова адміністрація.

Атака на АЗС у Києві 11 вересня: наслідки

За інформацією мера, відбулося влучання безпілотників по АЗС у Дніпровському та Оболонському районах Києва.

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Згодом РФ завдала ще повторного удару по автозаправній станції в Оболонському районі столиці.

Станом на 10:40, відомо про чотирьох постраждалих внаслідок ворожої атаки.

Перед цим Кличко повідомляв про вибухи на Троєщині та роботу сил протиповітряної оборони в Києві.

Крім цього, зафіксували виклик медиків до житлового будинку в Дніпровському районі. Як розповів мер столиці, бригада вже виїхала на місце.

За даними медиків, один із постраждалих внаслідок влучання безпілотника минулої ночі в дев’ятиповерхівку в Дніпровському районі перебуває в тяжкому стані.

Загалом у будинку постраждали восьмеро людей. Двох із них госпіталізували.

У ніч на 11 вересня пролунали потужні вибухи в Києві, коли російські війська атакували місто дронами. За інформацією Київської МВА, у Дніпровському районі Києва загорівся дев’ятиповерховий житловий будинок. Там виникла пожежа з першого до п’ятого поверхів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 661-шу добу.

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