Поздним вечером 10 сентября российские войска атаковали Киевскую область ударными беспилотниками. В Бучанском районе в результате удара вспыхнул пожар на складе гражданского назначения.

Об этом сообщил руководитель Киевской областной военной администрации Тимур Ткаченко.

Атака на Киевщину 10 сентября

На месте возгорания работают спасатели и другие необходимые службы. Ситуация контролируется. По предварительным данным, в результате возгорания склада люди не пострадали.

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Как сообщили спасатели ГСЧС, во время тушения враг нанес повторный удар. Несмотря на опасность, спасатели продолжили работу. Пожар локализован — распространения огня нет. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

В то же время, по словам Ткаченко, накануне в Киевской области почти весь день звучала воздушная тревога из-за атак ударных дронов.

В результате вражеских ударов один человек погиб, еще двое получили ранения.

В Бучанском, Фастовском и Обуховском районах повреждено 17 объектов. Среди них – частные дома, автомобили, складские и производственные помещения, ангар и ветеринарная клиника.

— Благодарю все службы, которые без остановки работают над ликвидацией последствий атаки и помогают людям, — подчеркнул глава Киевской ОВА.

Вчера Тимур Ткаченко сообщил, что в течение трех суток в результате российских ударов в Киевской области повреждены 32 объекта.Среди них — 26 частных жилых домов, четыре транспортных средства и два производственно-складских помещения. Больше всего повреждений зафиксировали в Фастовском и Бучанском районах.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 661-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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