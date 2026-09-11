Пізно ввечері 10 вересня російські війська атакували Київську область ударними безпілотниками. У Бучанському районі внаслідок удару спалахнула пожежа на складі цивільного призначення.

Про це повідомив керівник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Атака на Київщину 10 вересня

На місці займання працюють рятувальники та інші необхідні служби. Ситуація контрольована. За попередніми даними, внаслідок загоряння складу люди не постраждали.

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Водночас, за словами Ткаченка, напередодні на Київщині майже весь день лунала повітряна тривога через атаки ударних дронів.

Унаслідок ворожих ударів одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

У Бучанському, Фастівському та Обухівському районах пошкоджено 17 об’єктів. Серед них — приватні будинки, автомобілі, складські та виробничі приміщення, ангар і ветеринарна клініка.

— Дякую всім службам, які без упину працюють над ліквідацією наслідків атаки та допомагають людям, — наголосив очільник Київської ОВА.

Вчора Тимур Ткаченко повідомив, що упродовж трьох діб унаслідок російських ударів у Київській області пошкоджено 32 об’єкти. Серед них — 26 приватних житлових будинків, чотири транспортні засоби та два виробничо-складські приміщення. Найбільше пошкоджень зафіксували у Фастівському та Бучанському районах.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 660-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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