У Києві пролунали вибухи – там працюють сили ППО.

Вибухи у Києві 11 вересня 2026 року: що відомо

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у столиці працюють сили ППО.

У соцмережах пишуть, що підіймається дим.

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За попередньою інформацією, у Подільському районі повторне влучання БпЛА по офісній будівлі.

– У Подільському районі, попередньо, повторне влучання в 5-поверхову офісну будівлю, куди було і сьогодні вдень, – повідомив мер.

У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про реактивний дрон над містом.

Нагадаємо, що у ніч проти 11 вересня пролунали вибухи у Києві — російські війська атакували столицю безпілотниками.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 661-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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