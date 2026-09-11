Вибухи у Києві: повідомляють про повторне влучення в офісну будівлю
У Києві пролунали вибухи – там працюють сили ППО.
Вибухи у Києві 11 вересня 2026 року: що відомо
Як повідомив міський голова Віталій Кличко, у столиці працюють сили ППО.
У соцмережах пишуть, що підіймається дим.
За попередньою інформацією, у Подільському районі повторне влучання БпЛА по офісній будівлі.
– У Подільському районі, попередньо, повторне влучання в 5-поверхову офісну будівлю, куди було і сьогодні вдень, – повідомив мер.
У Повітряних силах ЗСУ раніше попереджали про реактивний дрон над містом.
Нагадаємо, що у ніч проти 11 вересня пролунали вибухи у Києві — російські війська атакували столицю безпілотниками.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 661-шу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.