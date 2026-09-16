Росія завдала удару по центру Кропивницького, внаслідок чого постраждали люди.

Атака на Кропивницький 16 вересня 2026 року: що відомо

Як повідомив начальник Кіровоградської ОДА/ОВА Андрій Райкович, ворог завдав удару по центру Кропивницького.

Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу в медичних закладах. Одна жінка від госпіталізації відмовилась.

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Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків, дитячий садочок та авто.

Наразі ситуацію відстежують.

Нагадаємо, що ввечері 3 вересня російські війська атакували Кропивницький. Унаслідок удару було зафіксовано влучання на трьох локаціях, є постраждала людина.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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