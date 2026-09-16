Атака на Кропивницький: пошкоджені будинки, дитячий садок, є постраждалі
Росія завдала удару по центру Кропивницького, внаслідок чого постраждали люди.
Атака на Кропивницький 16 вересня 2026 року: що відомо
Як повідомив начальник Кіровоградської ОДА/ОВА Андрій Райкович, ворог завдав удару по центру Кропивницького.
Станом на зараз відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу в медичних закладах. Одна жінка від госпіталізації відмовилась.
Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків, дитячий садочок та авто.
Наразі ситуацію відстежують.
Нагадаємо, що ввечері 3 вересня російські війська атакували Кропивницький. Унаслідок удару було зафіксовано влучання на трьох локаціях, є постраждала людина.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.