Россия атаковала два района Сум КАБами, в результате чего есть повреждения и пострадавшие.

Атака на Сумы 16 сентября: что известно

Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, враг нанес авиаудар КАБам по Ковпаковскому и Заречному районам Сум.

Зафиксировано попадание на двух локациях города: поражена промышленная зона и дома частного сектора.

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Пожары, которые возникли в результате удара, локализуются.

В результате российского удара 6 человек получили ранения. Информация об их состоянии уточняется.

– В частном секторе среди пострадавших – 14-летний ребенок, которому оказана помощь на месте, как и двум женщинам 69 и 76 лет. 67-летний мужчина проходит обследование. Еще 2 пострадавших в промзоне мужчин 50 и 60 лет находятся на обследовании в стационаре, — сообщил Сергей Кривошеенко.

Сергей Кривошеенко отметил, что детали относительно последствий авиаудара будут сообщаться.

К слову, 13 сентября РФ атаковала авто энергетиков в Сумской области, в результате чего есть погибший и раненый.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Сергей Кривошеенко

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