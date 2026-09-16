Атака на Сумы: поражена промышленная зона и дома, есть пострадавшие
Россия атаковала два района Сум КАБами, в результате чего есть повреждения и пострадавшие.
Атака на Сумы 16 сентября: что известно
Как сообщил начальник Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко, враг нанес авиаудар КАБам по Ковпаковскому и Заречному районам Сум.
Зафиксировано попадание на двух локациях города: поражена промышленная зона и дома частного сектора.
Пожары, которые возникли в результате удара, локализуются.
В результате российского удара 6 человек получили ранения. Информация об их состоянии уточняется.
– В частном секторе среди пострадавших – 14-летний ребенок, которому оказана помощь на месте, как и двум женщинам 69 и 76 лет. 67-летний мужчина проходит обследование. Еще 2 пострадавших в промзоне мужчин 50 и 60 лет находятся на обследовании в стационаре, — сообщил Сергей Кривошеенко.
Сергей Кривошеенко отметил, что детали относительно последствий авиаудара будут сообщаться.
К слову, 13 сентября РФ атаковала авто энергетиков в Сумской области, в результате чего есть погибший и раненый.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 666-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Сергей Кривошеенко