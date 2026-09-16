Росія атакувала два райони Сум КАБами, внаслідок чого є пошкодження та постраждалі.

Атака на Суми 16 вересня: що відомо

Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, ворог завдав авіаудару КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах Сум.

Зафіксовано влучання на двох локаціях міста: уражено промислову зону та будинки приватного сектору.

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Пожежі, що сталися внаслідок удару, локалізуються.

Внаслідок російського удару 6 людей отримали поранення.

– У приватному секторі серед постраждалих – 14-літня дитина, якій надана допомога на місці, як і двом жінкам 69 та 76 років. 67-річний чоловік проходить обстеження. Ще двоє постраждалих у промзоні чоловіків 50 та 60 років перебувають на обстеженні в стаціонарі, – повідомив Сергій Кривошеєнко.

До речі, 13 вересня РФ атакувала авто енергетиків у Сумській області, внаслідок чого є загиблий та поранений.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Сергій Кривошеєнко

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