Атака на Суми: уражено промислову зону та будинки, є постраждалі
Росія атакувала два райони Сум КАБами, внаслідок чого є пошкодження та постраждалі.
Атака на Суми 16 вересня: що відомо
Як повідомив начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко, ворог завдав авіаудару КАБами по Ковпаківському та Зарічному районах Сум.
Зафіксовано влучання на двох локаціях міста: уражено промислову зону та будинки приватного сектору.
Пожежі, що сталися внаслідок удару, локалізуються.
Внаслідок російського удару 6 людей отримали поранення.
– У приватному секторі серед постраждалих – 14-літня дитина, якій надана допомога на місці, як і двом жінкам 69 та 76 років. 67-річний чоловік проходить обстеження. Ще двоє постраждалих у промзоні чоловіків 50 та 60 років перебувають на обстеженні в стаціонарі, – повідомив Сергій Кривошеєнко.
До речі, 13 вересня РФ атакувала авто енергетиків у Сумській області, внаслідок чого є загиблий та поранений.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 666-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Фото: Сергій Кривошеєнко