Вранці 18 вересня російські війська атакували електропоїзд у Нововодолазькій громаді Харківської області ударним безпілотником.

Про наслідки атаки повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Атака на електропоїзд у Нововодолазькій громаді 18 вересня: що відомо

За даними Синєгубова, внаслідок атаки на електропоїзд у Нововодолазькій громаді загинув 40-річний чоловік. Ще семеро людей постраждали.

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Двоє з них перебувають у тяжкому стані. Як зазначили в Укрзалізниці, під час евакуації вони не відійшли на безпечну відстань від поїзда.

Наразі їм надають необхідну медичну допомогу.

Профільні служби працюють на місці та усувають наслідки російського удару.

Інформація щодо наслідків атаки на електропоїзд у Нововодолазькій громаді 18 вересня уточнюється.

Раніше Олег Синєгубов повідомляв, що протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та ще 10 населених пунктів області. Внаслідок обстрілів постраждали четверо людей.

У Харкові 65-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. У селі Корбині Івани Богодухівської громади поранені 68-річні чоловік і жінка, а у Балаклії гостру реакцію на стрес отримала 86-річна жінка.

Російські війська застосували по Харківщині дев’ять КАБів, три БпЛА типу Молнія, вісім FPV-дронів та ще 26 безпілотників, тип яких встановлюють. У Харкові під атакою БпЛА перебували Основ’янський і Київський райони.

Унаслідок ударів пошкоджені торговий центр, житлові будинки, господарчі споруди, сільськогосподарська техніка, енергомережі, автомобілі, зокрема машина екстреної медичної допомоги, а також складське приміщення.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові за добу відбили 14 атак, на Куп’янському — ще три.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 668-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Харківська ОВА

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