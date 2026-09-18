Російські війська станом на ранок 18 вересня здійснили атаку на Дніпро та ще два райони Дніпропетровської області.

Про наслідки атаки повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпро 18 вересня: що відомо

Олександр Ганжа уточнив, що у Дніпрі внаслідок російської атаки понівечені підприємства.

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Постраждали двоє чоловіків. 40-річного потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості, а 39-річний лікуватиметься амбулаторно.

Загалом російські війська понад 10 разів атакували три райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Червоногригорівська та Марганецька громади. Там пошкоджено багатоквартирні будинки, адміністративна будівля та кіоск.

У Синельниківському районі російська атака зачепила Петропавлівську громаду. Пошкоджено приватну оселю.

Нагадаємо, 10 вересня російські війська тричі за день завдали удару по Дніпру. Унаслідок атаки загорілися продуктові склади.

Тоді мер Дніпра Борис Філатов уточнив, що росіяни двічі атакували підприємство Олейна малогабаритними ракетами Бандероль.

Після першої атаки на об’єкті спалахнула пожежа, але ніхто не постраждав. Під час повторного обстрілу того ж підприємства загинули двоє людей. Ще п’ятеро цивільних дістали поранень, серед постраждалих – дитина.

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