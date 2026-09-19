В ночь на 19 сентября российские войска снова атаковали Одессу, в частности, повторно нанесли удар по административному зданию, поврежденному накануне.

О последствиях атаки сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, глава Одесской ОВА Олег Кипер и ДТЭК.

Атака на Одессу 19 сентября: что известно

Во время ночной атаки российские войска снова нанесли удар по административному зданию в Одессе, которое уже было повреждено во время атаки 18 сентября.

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На верхних этажах здания вспыхнул пожар. Спасатели оперативно его потушили.

Также в городе повреждены два жилых дома — разрушены крыши, фасад и остекление. Повреждения получили легковой автомобиль и микроавтобус.

Кроме того, в результате атаки повреждено двухэтажное здание учебного заведения и инфраструктура города.

По данным местных властей, по состоянию на утро информации о погибших или пострадавших не поступало.

Более 178 тысяч семей в Одессе и районе остались без света

Из-за массированной атаки произошли аварийные отключения электричества в части Одесского района. В частности, без света остались потребители в Пересыпском и Приморском районах Одессы, сообщили в ДТЭК.

По состоянию на утро энергетики уже восстановили электричество более чем 60 тыс. семей. В то же время 178,7 тыс. семей пока остаются без света.

В ДТЭК предупредили, что из-за последствий атаки возможны перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта. Энергетики продолжают восстановительные работы.

Информация о последствиях атаки на Одессу 19 сентября уточняется.