Атака на Одессу: РФ повторно ударила по админзданию, без света – более 178 тыс. семей
В ночь на 19 сентября российские войска снова атаковали Одессу, в частности, повторно нанесли удар по административному зданию, поврежденному накануне.
О последствиях атаки сообщили начальник Одесской ГВА Сергей Лысак, глава Одесской ОВА Олег Кипер и ДТЭК.
Атака на Одессу 19 сентября: что известно
Во время ночной атаки российские войска снова нанесли удар по административному зданию в Одессе, которое уже было повреждено во время атаки 18 сентября.
На верхних этажах здания вспыхнул пожар. Спасатели оперативно его потушили.
Также в городе повреждены два жилых дома — разрушены крыши, фасад и остекление. Повреждения получили легковой автомобиль и микроавтобус.
Кроме того, в результате атаки повреждено двухэтажное здание учебного заведения и инфраструктура города.
По данным местных властей, по состоянию на утро информации о погибших или пострадавших не поступало.
Более 178 тысяч семей в Одессе и районе остались без света
Из-за массированной атаки произошли аварийные отключения электричества в части Одесского района. В частности, без света остались потребители в Пересыпском и Приморском районах Одессы, сообщили в ДТЭК.
По состоянию на утро энергетики уже восстановили электричество более чем 60 тыс. семей. В то же время 178,7 тыс. семей пока остаются без света.
В ДТЭК предупредили, что из-за последствий атаки возможны перебои в работе критической инфраструктуры и электротранспорта. Энергетики продолжают восстановительные работы.
Информация о последствиях атаки на Одессу 19 сентября уточняется.
Напомним, что накануне, 18 сентября, российские войска атаковали дронами центр Одессы. Один из ударов пришелся по 11-этажному административному зданию, внутри которого в тот момент никого не было.
Примерно через полчаса, когда на месте уже работали спасатели и другие службы, россияне снова нанесли удар по этому же зданию. Во время второго удара ранения получили двое спасателей.
Всего в результате атаки пострадали 11 человек. Троих из них госпитализировали, остальным оказали медицинскую помощь амбулаторно.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Одесская ОВА